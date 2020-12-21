США вводять широкі санкції проти Компартії Китаю за порушення прав людини

Уряд США оголосив про введення широких візових санкцій та інших обмежень проти чиновників Комуністичної партії Китаю (КПК), причетних до утисків прав та свобод людини на території КНР.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я оголошую про введення додаткових обмежень згідно з Розділом 212 (а) (3) (С) Закону про імміграцію та громадянство в питаннях видачі віз китайським чиновникам, які вважаються відповідальними за політику чи дії, що мають на меті репресії проти релігійних та духовних діячів, представників етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів, представників профспілок, громадянського суспільства, а також мирних протестувальників», - заявив державний секретар США.

Він уточнив, що американські санкції також можуть поширюватися на членів сімей таких чиновників.

«Ця акція демонструє рішучість уряду США притягнути Комуністичну партію Китаю до відповідальності за посилення репресій проти китайського народу», - зауважив Помпео.

Він нагадав, що Сполучені Штати цього року вже запровадили візові обмеження та фінансові санкції проти чиновників КПК, причетних до «жахливих зловживань» у Синьцзяні, обмежень доступу до районів Тибету та знищення обіцяної автономії Гонконгу.

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«Сьогодні вводяться додаткові обмеження, що застосовуються до всіх посадових осіб КПК, які займаються такими репресивними заходами, незалежно від їхнього місцезнаходження», - підкреслив держсекретар США.

Глава Держдепу закликав офіційний Пекін негайно звільнити адвокатів, пасторів, активістів громадянського суспільства, уйгурських учених, прихильників демократії, яких ув’язнила китайська комуністична влада.

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«Ми закликаємо до їх негайного звільнення та закликаємо органи КПК поважати права людини та основні свободи, на які народ Китаю має право згідно із Загальною декларацією про права людини», - наголосив Помпео.

Як повідомляв Укрінформ, США неодноразово запроваджували санкції проти фізичних та юридичних осіб у Китаї, пов’язаних із грубими порушеннями прав людини в країні.