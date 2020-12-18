Мінторгівлі США розширило список обмежень проти Росії

Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн, у тому числі двох компаній та одного посадовця з Російської Федерації.

Документ розміщений на офіційному сайті Федерального реєстру США, передає Укрінформ.

У розгорнутій доповіді про покарання понад 70 міжнародних суб’єктів зазначається, що обмеження введено, зокрема, проти російських компаній «Космос Комплекс», ТОВ «Совтест Комп», які зареєстровані в Москві, а також Ільяса Сабірова, діяльність якого пов’язується з цими компаніями.

Зокрема, вказується, що ці фірми намагалися придбати та реекспортувати предмети американського походження через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.

При цьому уточнюється, що «Совтест Комп» і «Космос Комплекс» використовували болгарську фірму MTIG у якості підставної компанії для придбання деталей, захищених від радіації, а також інших чутливих електронних компонентів. Після цього вони реекспортували компоненти до Росії без необхідних ліцензій.

Обмеження Міністерства торгівлі США для іноземних компаній означають додаткові вимоги для отримання ліцензій на реалізацію товарів. Крім того, в разі експорту, реекспорту або передачі товарів зі США цим компаніям, вводяться вимоги щодо додаткового ліцензування у США.