Російські хакери вдерлися до мережі Міністерства нацбезпеки США – WP

Група організованих хакерів, які діють під контролем російського уряду, провела тривалу й складну кібероперацію з проникнення в урядові установи Сполучених Штатів, зламавши доступ, зокрема, до Міністерства національної безпеки США.

Про це повідомляє в понеділок американське видання The Washington Post, передає Укрінформ.

«Міністерство національної безпеки США додалося до списку відомих наразі мішеней багатомісячної й дуже складної цифрової шпигунської операції росіян, шкода від якої залишається невизначеною, але, за оцінками експертів, вважається суттєвою», - зазначає видання.

Раніше повідомлялося про вторгнення російських хакерів в мережі американських Мінфіну й Мінторгівлі. Як очікується, три американських відомства – це далеко не повний список жертв російських хакерів. За попередніми оцінками, до нього входить набагато більше федеральних агентств, а також цілий список приватних компаній.

Вторгнення російських хакерів відбулося через софт SolarWinds, який використовується для управління через мережу. При цьому зазначається, що наслідків могли зазнати понад 18 тисяч клієнтів цього програмного забезпечення.

У зв’язку із кіберзагрозою, Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури розіслало вимогу для всіх користувачів негайно відключити продукти SolarWinds.

Тим часом Росія не зізнається в будь-якій причетності до організованого хакерського нападу на урядові установи США.