Президент заперечив можливість продажу «Мотор Січі» іноземцям

Володимир Зеленський заявив, що не погоджується з твердженням, ніби Китай є головною геополітичною загрозою, а також запевнив, що за його президентства контрольний пакет «Мотор Січі» залишиться в Україні.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю програмі Axios на американському каналі HBO, передає Укрінформ.

Коментуючи зауваження про те, що у США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: «Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо».

«Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений», - зазначив Президент.

«Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні», - резюмував український лідер.

Водночас, як зазначається, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії «Мотор Січ»: «Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні».

Як повідомлялося, у січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ«Мотор Січ».

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.

Фото: Офіс Президента