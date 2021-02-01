Зеленський - про штурм Капітолія: Ніхто не очікував, що це може статися у США

Президент України Володимир Зеленський був дуже стурбований подіями у США, пов'язаними зі штурмом Конгресу, який стався на початку січня.

Як передає Укрінформ, про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

«Ми звикли вірити, що Сполучені Штати мають ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно... В Україні ми пережили дві революції... ми розуміли, що таке може статися у світі. Але що це може статися у Сполучених Штатах? Ніхто цього не очікував... Я дуже переживав... Я не хотів, щоб у вас був переворот», - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що після таких подій «світові було б дуже важко сприймати Сполучені Штати як символ демократії».

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на декілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолія.

Унаслідок сутичок загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.