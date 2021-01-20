Зеленський запросив Байдена в Україну

Зеленський запросив Байдена в Україну

Укрінформ
Україна буде рада прийняти з візитом нового Президента США Джо Байдена.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері написав Президент України Володимир Зеленський.

“Дивлюся інавгурацію нового Президента США у новому кабінеті на Банковій. Був би радий привітати Джо Байдена у добре відомому Києві. Упевнений, наші відносини покращаться”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, під час своєї каденції на посаді віцепрезидента США Джо Байден кілька разів відвідував Україну.

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