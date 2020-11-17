Китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда

Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів «Мотор Січі» в міжнародному арбітражі вестимуть три відомі компанії.

Про це повідомляє сайт групи DCH.

Як сказано в повідомленні, «три провідні міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird супроводжуватимуть інвестиційний спір китайських інвесторів ПАТ «Мотор Січ» (партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3, 5 млрд дол. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі виступатиме компанія Arzinger».

Як наголошується на сайті, WilmerHalе - одна з провідних міжнародних юридичних фірм світу. Більш як 1000 юристів WilmerHalе мають величезний досвід вирішення комерційних та інвестиційних спорів по всьому світу. Гарі Борн - глава групи міжнародної арбітражної практики WilmerHale, де працює понад 70 юристів, брав участь у більш як 600 міжнародних арбітражах, включаючи чотири найбільші арбітражні розгляди під егідою Міжнародної торгової палати (ICC) і кілька найрезонансніших арбітражів ad hoc за останні роки.

DLA Piper - міжнародна юридична фірма, яка представляє інтереси міжнародних компаній зі списків Global 1000 і Fortune 500, а також інтереси більш як половини компаній зі списку Fortune 250 і близько половини компаній з індексу FTSE 350 або їх дочірніх структур. Крім того, компанія консультує уряди різних країн а організації державного сектора.

Bird & Bird - одна з провідних світових юридичних компаній, яка об'єднує понад 1 300 юридичних консультантів, які надають підтримку клієнтам з 118 країн.

Arzinger - незалежна юридична фірма з регіональними філіями у Львові та Одесі і центральним офісом у Києві.

Як повідомлялося, на початку серпня 2020 року в DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. «Обидві сторони вестимуть всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ «Мотор Cіч», - йшлося у повідомленні DCH.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції України претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.