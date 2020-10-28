DCH і Skyrizon втретє звернулися до АМКУ за дозволом на придбання акцій «Мотор Січі»
Про це повідомляє офіційний сайт DCH.
До цього АМКУ двічі повертав подібні заявки від DCH і Skyrizon без розгляду по суті, йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, на початку серпня ц. р. представники групи DCH досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ". "Обидві сторони будуть всебічно співпрацювати, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч", - йшлося в повідомленні.
6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.
4 вересня 2020 р. китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції України претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.