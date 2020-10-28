DCH і Skyrizon втретє звернулися до АМКУ за дозволом на придбання акцій «Мотор Січі»

Група DCH і китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, втретє подали заявку до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію шляхом придбання акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє офіційний сайт DCH.

До цього АМКУ двічі повертав подібні заявки від DCH і Skyrizon без розгляду по суті, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня ц. р. представники групи DCH досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ". "Обидві сторони будуть всебічно співпрацювати, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч", - йшлося в повідомленні.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 р. китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції України претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.