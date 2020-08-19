На "Мотор Січ" спростовують заяви про відсутність у підприємства новітніх технологій

Заяви про те, що у АТ "Мотор Січ" немає новітніх розробок, технологій і потужностей, а також немає легітимних органів управління, не відповідають дійсності.

Про це йдеться в заяві трудового колективу, розміщеного на сайті "Мотор Січ", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будь-які висловлювання з приводу відсутності у підприємства легітимних органів управління, новітніх розробок, технологій і потужностей, заяви про втрату доступу до технологій, ринків збуту в усіх нішах авіаційної галузі та про відсутність роботи з підвищення якості й конкурентоспроможності продукції не відповідають дійсності і підривають авторитет підприємства серед уже існуючих партнерів і довіру потенційних замовників, з якими зараз взаємодіє АТ «Мотор Січ» з метою укладення контрактів саме в сфері впровадження нових розробок і вдосконалення техніки", - наголошується в заяві.

На "Мотор Січ" вважають, що подібними заявами навмисно нівелюється промисловий потенціал підприємства, знецінюються наявні на сьогодні і ті, що знаходяться на стадії розробок, технології модернізації військової техніки. В тому числі, мова йде про розробки, завдяки яким протягом останніх 5 років переозброєна українська арміяавіаційної .

"Змушені відреагувати на дискредитаційну кампанію, розгорнуту представниками окремих засобів масової інформації, так званими експертами і лжеакціонерами, які, спираючись на власні уявлення про підприємство, дозволяють собі давати оцінку інноваційної спроможності авіаційної галузі України в цілому і АТ«Мотор Січ» зокрема", - зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня стало відомо про те, що група DCH, що належить українському бізнесменові Олександру Ярославському, отримує у китайських інвесторів, представлених в Україні компанією Skyrizon, понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ".

Разом з тим Президент Володимир Зеленський 6 серпня доручив Прем'єр-міністру спільно з РНБО і СБУ вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави, зокрема, у питанні продажу ПАТ "Мотор Січ". Слідом за цим Антимонопольний комітет України повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

DCH 10 серпня оприлюднила юридичну позицію групи, заявивши, що АМКУ не має жодних законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ні китайським інвесторам підприємства, ні групі DCH.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один із найбільших у світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював В'ячеслав Богуслаєв, який до цих пір є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.