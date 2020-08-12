Ярославський купує у китайців понад 25% акцій "Мотор Січі"

Група DCH, що належить українському бізнесменові Олександру Ярославському, придбаває у китайських інвесторів, представлених в Україні компанією Skyrizon, більше 25% акцій ПАТ "Мотор Січ". Сума угоди не розголошується.

Про це повідомляє видання "Новое время", яке публікує офіційні відповіді DCH на питання, пов'язані з "Мотор Січ".

Зокрема, НВ повідомляє, що "в DCH відмовилися коментувати обставини, за яких компанія Олександра Ярославського зацікавилася проєктом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства "Мотор Січ".

Прес-служба DCH повідомила, що "стратегію розвитку "Мотор Cічі" ми і наші китайські партнери будемо визначати спільно. Що стосується операційної діяльності, то тут у більшій мірі будуть задіяні ресурси DCH, оскільки наша група глибше інтегрована в українські реалії та має більше релевантного досвіду. Крім того, DCH буде мати право вето на ключові рішення щодо діяльності підприємства".

Цільовими ринками для продукції компанії "Мотор Січ" у Ярославського називають не тільки КНР, але й інші країни, за винятком РФ, КНДР та Ірану.

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"Але на даному етапі про освоєння нових ринків ще рано говорити, мають бути створені правові передумови для розвитку підприємства", - зазначають у DCH.

Повну версію читайте на nv.ua.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня стало відомо, що представники групи DCH, яка належить Олександру Ярославському, досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited, спільно розвивати "Мотор Січ".

Президент Володимир Зеленський 6 серпня доручив Прем'єр-міністру спільно з РНБО і СБУ вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави, зокрема, в питанні продажу ПАТ "Мотор Січ". Слідом за цим Антимонопольний комітет України повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

DCH 10 серпня оприлюднила юридичну позицію групи, зазначивши, що АМКУ не має ніяких законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ні китайським інвесторам підприємства, ні групі DCH.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював В'ячеслав Богуслаєв, який до цих пір є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.

Лише у грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю.