Уряд передав Фонду держмайна 200 підприємств для приватизації

Кабінет Міністрів передав до Фонду державного майна близько 200 підприємств.

Про це на брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент Укрінформу.

"На засіданні уряду було прийнято декілька важливих рішень, зокрема щодо передачі на приватизацію суттєвої кількості підприємств, а саме близько 200", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що ці підприємства нині є або неприбутковими, або використовуються для різних тіньових схем чи махінацій.

Петрашко також зауважив, що наразі уряд готує список підприємств, які не підлягатимуть приватизації, тобто ті підприємства, які є стратегічними для держави. Їх, за словами міністра, буде близько двохсот.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

У середині липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за понад 1,1 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 липня заявив про позитивні очікування від великої приватизації у наступні роки, зокрема, планується близько 1 млрд дол. надходжень до держбюджету.

Фонд державного майна занепокоєний тим, що Кабінет Міністрів уже 6 місяців не може подати до Верховної Ради список підприємств, які він вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації. Про це голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook 31 липня.