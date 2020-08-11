Приватизація Укрспирту розпочнеться з 12 об'єктів — керівник підприємства

ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України – наразі передано пропозиції щодо 12 об'єктів.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДП "Укрспирт", про це повідомив в.о. директора держпідприємства Сергій Блескун.

"Разом із Фондом держмайна "Укрспирт" почав готуватися до старту спиртової демонополізації ще з початку року. Наразі ми передали Фонду пропозиції щодо приватизації 12 об'єктів. Сьогодні Фонд заявив про свою готовність розпочати процес приватизації. У його ході потенційним інвесторам розкриють усю необхідну інформацію про об’єкти, і, звісно ж, проведуть прозорі аукціони. Радий, що ця важлива реформа стрімко втілюється у життя", — зазначив Блескун.

За його словами, потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції. Низка об’єктів, до яких підведено комунікації, а подекуди — й залізничні лінії, потенційно можуть використовуватися як виробничі майданчики чи елеватори.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна готовий розпочати процес приватизації 41 об'єкта ДП "Укрспирт". Про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко 11 серпня на виставці AGRO 2020

Приватизація об’єктів ДП "Укрспирт" розпочинається, чекаємо на нових інвесторів, сказав Сенниченко.

Із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів сягають майже 2,5 млрд гривень.