Фонд держмайна готовий готовий розпочати приватизацію Укрспирту

Фонд державного майна готовий розпочати процес приватизації 41 об'єкта ДП "Укрспирт".

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко під час проведення виставки AGRO 2020, повідомляє пресслужба ФДМУ.

За словами очільника приватизаційного відомства, донедавна Україна разом із Білоруссю були єдиними у світі країнами з державною монополією на виробництво спирту. Це призвело до того, що за останнє десятиріччя виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилося в чотири рази, а частка його тіньового обороту зросла з 10% загального споживання в 2007 році до 55% - у 2019 році. Проте тепер ситуація зміниться кардинально: Україну чекає демонополізація галузі та масштабна приватизація об’єктів ДП "Укрспирт".

"Приватизація об’єктів спиртової галузі на першому етапі передбачає виставлення на прозорі аукціони об’єктів ДП "Укрспирт". Загальна кількість об’єктів, готових до приватизаційного процесу, – 41. Потенційні інвестори галузі виробництва спирту – це не лише виробники харчових спиртів, але й фармацевтичні компанії, виробники автомобільного палива та агрокомпанії, які зацікавлені в переробці власної продукції", – розповів Сенниченко.

На його переконання, об’єкти Укрспирту є унікальними для залучення інвестицій, адже нормами чинного законодавства нині передбачено єдиний спосіб для приватного інвестора розпочати виробництво спирту в Україні – стати власником об’єкта ДП "Укрспирт" на прозорому приватизаційному аукціоні.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

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Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів сягають майже 2,5 млрд гривень.