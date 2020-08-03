Керівник Укрспирту вимагає пришвидшити приватизацію компанії

Керівник Укрспирту вимагає пришвидшити приватизацію компанії

Укрінформ
Тимчасовий виконувач обов'язків директора держпідприємства "Укрспирт" Сергій Блескун наполягає на якнайшвидшій приватизації компанії.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбук.

"Вже місяць, з 1 липня ДП "Укрспирт" більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на виробництво спирту іншим заводам. Це великий крок для галузі та певні зміни для Укрспирту... Однак затягувати з приватизацією Укрспирту не можна. Це буде рівносильне тому, що заводи підприємства стануть непотрібні", - написав він.

Блескун пояснює, що оскільки монополія Укрспирту скасована, то за правилами відкритого ринку поступово кількість клієнтів державного підприємства зменшуватиметься: "Компанії будуть відмовлятись брати спирт у колишнього монополіста і купуватимуть там, де вигідніші умови. Це очікувано і це відбувається прямо зараз".

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У зв'язку з цим Блескун наголосив на необхідності якнайшвидшої приватизації об‘єктів ДП "Укрспирт": "І тут ми на одній хвилі з професіональною та потужною командою Фонду державного майна України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі".

Крім того, Блескун зауважив, що через демонополізацією також важливий контроль за об'ємом виробництва і реалізацією спирту з боку держави.

"Раніше ми зводили всі обсяги реалізації, бачили, хто скільки реалізовує спирту як по наших, так і по інших заводах, по покупцях, але зараз такої можливості у нас нема. Ми не монополісти, ми тепер одні з... Ринок без монополії", - зауважив Блескун.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року вступив в дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

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Закон дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року вступив в дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Закон дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень.

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