Керівник Укрспирту вимагає пришвидшити приватизацію компанії

Тимчасовий виконувач обов'язків директора держпідприємства "Укрспирт" Сергій Блескун наполягає на якнайшвидшій приватизації компанії.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбук.

"Вже місяць, з 1 липня ДП "Укрспирт" більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на виробництво спирту іншим заводам. Це великий крок для галузі та певні зміни для Укрспирту... Однак затягувати з приватизацією Укрспирту не можна. Це буде рівносильне тому, що заводи підприємства стануть непотрібні", - написав він.

Блескун пояснює, що оскільки монополія Укрспирту скасована, то за правилами відкритого ринку поступово кількість клієнтів державного підприємства зменшуватиметься: "Компанії будуть відмовлятись брати спирт у колишнього монополіста і купуватимуть там, де вигідніші умови. Це очікувано і це відбувається прямо зараз".

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У зв'язку з цим Блескун наголосив на необхідності якнайшвидшої приватизації об‘єктів ДП "Укрспирт": "І тут ми на одній хвилі з професіональною та потужною командою Фонду державного майна України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі".

Крім того, Блескун зауважив, що через демонополізацією також важливий контроль за об'ємом виробництва і реалізацією спирту з боку держави.

"Раніше ми зводили всі обсяги реалізації, бачили, хто скільки реалізовує спирту як по наших, так і по інших заводах, по покупцях, але зараз такої можливості у нас нема. Ми не монополісти, ми тепер одні з... Ринок без монополії", - зауважив Блескун.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року вступив в дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Закон дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року вступив в дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Закон дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень.