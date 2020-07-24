Укрспирт заробив за пів року чистого прибутку на 67% більше

Державне підприємство "Укрспирт" за перше півріччя 2020 року отримало 21 млн грн чистого прибутку, що на 67% перевищує аналогічний минулорічний показник (12,6 млн грн).

Про це повідомляє пресслужба підприємства з посиланням на в. о. директора Сергія Блескуна.

"За перше півріччя 2020 року чистий прибуток ДП «Укрспирт» склав 21 млн гривень, що на 67% перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за січень-червень цього року підприємство сплатило 307 млн грн податків у державний бюджет (торік за той же період - 213 млн грн).

Щодо показників виробництва, то вони також зросли. У першому півріччі 2020 року державним підприємством було вироблено 3,3 млн декалітрів спирту, тоді як за цей же час 2019 року - 2,5 декалітрів, прокоментував Блескун.

За його словами, на такий фінансовий результат вплинули кілька особливих факторів. Із позитивних - це виробництво сировини для вітчизняних виробників антисептичних засобів. Здійснювати таку діяльність підприємству надала Верховна Рада України з 2 по 30 квітня.

Негативно на фінансові результати вплинула заборона експорту спирту, яка діяла з 19 березня по 15 травня.

«Окрім щоденної господарської діяльності зараз відбувається реформа спиртової галузі, зокрема і ДП «Укрспирт». З 18 лютого, коли Комітетом Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики була погоджена Стратегія приватизації ДП «Укрспирт», зроблено низку кроків у цьому напрямку: приведено у відповідність до вимог чинного законодавства статут Підприємства, проведено оцінку усіх основних засобів ДП «Укрспирт», введено в експлуатацію окремі основні засоби, які раніше не були введені та ін.», - підкреслив в. о. директора.

За його словами, 12 об'єктів (виробничих майданчиків) ДП «Укрспирт» було передано до Фонду держмайна України для подальшої приватизації. Ще 6 об'єктів передадуть цього тижня до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, і найближчим часом вони також будуть у підпорядкуванні ФДМУ

"А це вже майже половина всіх потужностей ДП "Укрспирт", - підсумував Блескун.

Як повідомлялось, Закон України № 318-ІХ введено в дію з 1 липня 2020 року. Відповідно до нього, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.