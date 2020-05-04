Укрспирт за І квартал збільшив чистий прибуток у 2,5 раза

За перший квартал 2020 року ДП «Укрспирт» отримало 9,3 млн грн чистого прибутку, що у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

«За перший квартал 2020 року чистий прибуток ДП «Укрспирт» склав 9 млн 284 тис. гривень, що на 151% перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року. У фінансовий результат не входять дані щодо сировини для антисептиків, яку почали виробляти на заводах підприємства у квітні», - йдеться у повідомленні.

За даними держпідприємства, за перший квартал 2020 року воно сплатило 153,3 млн грн податків у державний бюджет, на 64% більше порівняно з першим кварталом 2019 року. Також за вказаний період Укрспирт реалізував 1,47 млн декалітрів спирту, на 28% більше проти січня-березня 2019 року.

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«До такого фінансового результату призвела, зокрема, детінізація галузі. Вплинув і новий спрощений механізм купівлі спирту, який ми запровадили наприкінці березня для ФОПів та юросіб. Завдяки йому за останні 10 днів березня були укладені 150 договорів та відвантажені 3510 літрів спирту», — зазначив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.