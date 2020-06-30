Керівник Укрспирту подав позов до суду про необхідність проведення конкурсу на підприємстві

Подано позов про необхідність проведення прозорого конкурсу на посаду директора ДП «Укрспирт».

Про це виконуючий обов’язки директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун повідомив на сторінці підприємства у Facebook.

«Я подав позови до суду. Перший – адміністративний позов про необхідність проведення прозорого конкурсу на посаду керівника підприємства (вимога про необхідність проведення такого конкурсу імперативно встановлена чинною постановою КМУ)… Другий – цивільний позов про необхідність підписання зі мною контракту (як це передбачає статут ДП «Укрспирт»)», - написав Блескун.

Він також повідомив, що 17 червня його звільнили з посади в.о. директора Укрспирту і в той же день відповідний наказ скасували. Втім, запевнив Блескун, Укрспирт працює у штатному режимі, демонополізація та приватизація ДП триває. Зокрема, 12 заводів, що входять до складу Укрспирту, уже передано до Фонду державного майна.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2020 року набув чинності закон щодо роздержавлення спиртової галузі, згідно з яким із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд грн.