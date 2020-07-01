Відсьогодні скасовується держмонополія на виробництво спирту

З 1 липня 2020 року вступає в дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно із законом № 318-IX «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового», з 1 липня виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

Однією з умов видачі такої ліцензії є наявність на спиртовому підприємстві цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції.

«Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у ліцензії або відкликання ліцензії», - йдеться у законі.

Визначено, що експорт спирту здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Імпорт та оптову торгівлю цим продуктом дозволено здійснювати за наявності ліцензії на право оптової торгівлі.

Втім, законом визначено, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту здійснюється лише державними підприємствами, які уповноважені на це Кабміном.

Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності.

«Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет міністрів України», - говориться у документі.

Законом також дозволяється з 1 липня 2021 року введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Також зазначається, що особи, які придбали майно ДП «Укрспирт», а також підприємства концерну «Укрспирт» або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70% штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Окремо наголошується, що резидентам іноземних держав, які визнані державами-окупантами та/або державами-агресорами по відношенню до України, та особам, які контролюються резидентами таких держав або діють в їх інтересах, заборонено участь у приватизації, оренді державних спиртових підприємств.

Кабінету міністрів України доручається підготувати і подати на розгляд Верховної Ради програму реформування та розвитку спиртової галузі, яка має містити: інвентаризацію наявних активів концерну «Укрспирт» та ДП «Укрспирт»; передачу інвентаризованих активів в управління Фонду державного майна України для проведення необхідних передприватизаційних заходів, оцінки їх ринкової вартості, корпоратизації частини підприємств; здійснення приватизації наявних активів з подальшою модернізацією інвесторами наявних виробничих потужностей та вирішенням соціальної складової відповідного інвестиційного зобов’язання. Через рік уряд має прозвітувати про виконання закону.

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Як повідомлялося, 3 грудня 2019 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №2300, який пропонував скасувати державну монополію на виробництво спирту; 11 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, а 13 грудня він був опублікований у парламентській газеті "Голос України".