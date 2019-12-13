Опублікували закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Закон "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового" оприлюднено в газеті "Голос України".

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Законом вносяться зміни, які передбачають скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року. Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії. Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня ухвалила в другому читанні президентський закон "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового" (№2300). 11 грудня його підписав Президент.