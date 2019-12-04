Милованов розповів, що виявив аудит Укрспірту

Аудит концерну "Укрспирт" та ДП "Укрспирт" показав, що 22 заводи із 83 перебувають у незадовільному стані та не відповідають технічним вимогам.

Таку інформацію оприлюднив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Не всі знають, що Укрспиртів насправді – два: Концерн "Укрспирт" та ДП "Укрспирт" - загалом 83 заводи (і ще один належить ДУС, а ще 2 - МОЗ). Держава провела аудит реального стану справ підприємств: 22 заводи з 83 у незадовільному стані та не відповідають технічним вимогам, 29 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ). 43 заводи вже тривалий час простоюють, 40 заводів здійснювали свою діяльність протягом 2019 року", - написав Милованов.

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Він зазначив, що держава витратила на непрацюючі підприємства у 2018 році 112,36 млн грн, а за 9 місяців 2019 року 80,19 млн грн.

"Це 200 млн грн грошей платників податків - нас - на непрацюючі підприємства. 18 998 895 грн - загальна сума перевитрат паливно-енергетичних ресурсів за 2018 та три квартали 2019 років. Що це означає? Закуповували за завищеними цінами. Цифри говорять самі за себе", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" перебуває в "тіні".

У Мінекономіки повідомили про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року. Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП "Укрспирт" Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ "Компанія Май Україна" та був заступником керівника ДП "Укрспирт".

1 листопада 2019 року Милованов поінформував про оголошення конкурсу на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт". Заявки на участь у конкурсі прийматимуть протягом 30 днів.

Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року, та повну лібералізацію експорту спирту з України.