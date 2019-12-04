В Україні з 83 спиртзаводів працюють лише 40

В Україні з 83 спиртзаводів лише 40 працювали упродовж 2019 року, 43 - простоюють уже тривалий час.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Не всі знають, що Укрспиртів насправді – два: Концерн "Укрспирт" та ДП "Укрспирт" - загалом 83 заводи (кілька заводі належать іншим державним організаціям). Держава провела аудит реального стану справ підприємств: 43 заводи вже тривалий час простоюють, 40 заводів здійснювали свою діяльність протягом 2019 року", - повідомив він.

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Крім цього, за інформацією Милованова, 22 заводи з 83 у незадовільному стані та не відповідають технічним вимогам, а 29 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ).

Що стосується фінансової частини аудиту, то, за словами міністра, у 2018 році держава витратила на непрацюючі підприємства 112 358 003 гривень, а за 9 місяців цього року - 80 185 250 гривень. "Це 200 млн грн грошей платників податків - нас - на непрацюючі підприємства", - підкреслив він.

Милованов також повідомив, що аудит показав закупівлю для підприємств спиртової галузі паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами. "18 998 895 грн - загальна сума перевитрат паливно-енергетичних ресурсів за 2018 та три квартали 2019 років. Що це означає? Закуповували за завищеними цінами", - зауважив він.