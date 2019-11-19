Милованов розповів про нюанси конкурсу на посаду директора Укрспирту

Конкурс на посаду керівника ДП “Укрспирт” відбувається за процедурою, що визначена для підприємств, особливо важливих для економіки.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” триває”, - написав Милованов.

Він додав, що рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Державного підприємства “Укрспирт” ухвалено як для особливо важливого для економіки підприємства, що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Отже, конкурсний відбір проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2008 року №777.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

У Мінекономіки повідомили про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року. Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ “Компанія Май Україна” та був заступником керівника ДП “Укрспирт”.

1 листопада 2019 року Милованов поінформував про оголошення конкурсу на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть протягом 30 днів.

Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року, та повну лібералізацію експорту спирту з України.