Укрспирт перерахував за третій квартал 1,7 мільйона податку на прибуток

За третій квартал 2019 року ДП “Укрспирт” перерахувало 1,7 млн грн податку на прибуток.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Укрспирт сьогодні перерахував державі перші платежі. 1,7 млн грн податку на прибуток за ІІІ квартал та 2,5 млн грн дивідендів”, - написав Милованов.

Він нагадав, що з 1 листопада 2019 року було запущено фінансовий та технічний аудит ДП “Укрспирт”, а також про те, що Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

Також Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

Законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300) Верховна Рада ухвалила у першому читанні 15 листопада 2019 року.

Документ пропонує зміни, які передбачають, зокрема: скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року, надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії, повну лібералізацію експорту спирту.