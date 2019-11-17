Ситуація із "Укрспиртом" не менш складна, ніж з ринком землі - Милованов

Ситуація із демонополізацією спиртової галузі не менш складна, ніж з ринком землі, але вона буде вирішена.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю "Прямому".

"Це дуже складна ситуація. Це так само трохи, як з землею. Проблема "Укрспирту" чи спиртової галузі взагалі багато років чи десятиріч не була вирішена. І зробити цю галузь прозорою, демонополізованою, запустити туди конкуренцію – це складно. І це буде так само складно, як і з ринком землі. Будуть атаки... Я думаю, що питання "Укрспирту" буде вирішено", - сказав Милованов.

За його словами, у цій ситуації “потрібно думати не про те, що хтось правий чи не правий, а про те, як ми всі разом можемо створити більше робочих місць”.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

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В Мінекономрозвитку повідомили про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року. Також Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

Тим часом Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300).

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема: скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року; надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії; повну лібералізацію експорту спирту з України.