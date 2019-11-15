Рада підтримала скасування держмонополії на виробництво спирту

Верховна Рада України ухвалила за основу із скороченим строком підготовки до другого читання законопроєкт, який скасовує державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

За проєкт закону №2300 “Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового” проголосувало 293 народних депутати, повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

“Прийнято за основу проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового". Законопроєктом пропонується: скасувати державну монополію на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

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Також документ передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України і надає можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Для захисту вітчизняного товаровиробника проєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 10 жовтня заявив, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

Законопроєкт №2300 було внесено до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським 23 жовтня. Президент визначив його як невідкладний.