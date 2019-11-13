Комітет ВР підтримав скасування держмонополії на виробництво спирту

Комітет ВР підтримав скасування держмонополії на виробництво спирту

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Укрінформ
Аграрний комітет підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового (№2300).

Про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань аграрної та земельної політики підтримує законопроєкт щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового. Метою законопроєкту є скасування державної монополії на виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної продукції", - йдеться в повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема: скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року; надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії; повну лібералізацію експорту спирту з України.

Для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Як поінформували в Інформуправлінні, народні депутати під час обговорення висловлювалися за повну демонополізацію підприємств, оскільки на цьому ринку "заробляють тільки шахраї, а держава немає з цього користі". За їхніми словами, якщо сьогодні прийде ефективний власник на спиртовий завод, то він знайде ринок збуту для спирту, а держава має знайти спосіб, яким чином захистити свого товаровиробника.

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Члени комітету пропонували у цьому зв’язку продавати ліцензії виробникам, які будуть дбати за виробництво.

Під час обговорення також наголошувалося на тому, що питання лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового потрібно вирішувати комплексно і системно для того, щоб отримати найбільшу користь від демонополізації ДПУ "Укрспирт".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня вніс до Верховної Ради і визначив як невідкладний для розгляду законопроєкт №2300 "Про внесення змін до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового".

Фото: rada.gov.ua

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