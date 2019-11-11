Спирт, бурштин та гральний бізнес: Стефанчук озвучив нагальні законопроєкти для Ради

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук просить народних депутатів на цьому пленарному тижні включити до порядку денного законопроєкти, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі, відповідальністю за незаконний видобуток бурштину, легалізацією грального бізнесу та деофшоризацією.

Про це заявив Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас цей тиждень за попереднім проєктом порядку денного є надзвичайно насиченим, але як представник Президента України я просив би все-таки віднайти можливість цього тижня - це і прохання до комітетів, де потрібно попрацювати, - внести до порядку денного питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі (№2300), з відповідальністю за незаконне видобування бурштину, визначитися щодо питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання деофшоризації (№№ 1209 і 1210) також віднайти можливість їх внести в цей порядок денний, щоб ми мали можливість оперативно відреагувати на запити суспільства і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрямки щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.

Він також повідомив, що фракція "Слуга народу" активно працює над завершенням блоку проєктів законів, які стосуються народовладдя.

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"Ви знаєте, це була основна обіцянка Президента України. Ми вийшли десь на сім-вісім законопроєктів, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив, народного вето на закони тощо. Я думаю, найближчим часом вони будуть внесені до зали", - спрогнозував Стефанчук.

За його словами, також завершується робота щодо змін до Конституції України, які стосуються децентралізації влади, і над окремою ініціативою, яка неодноразово обговорювалася з народними депутатами усіх фракцій - це зміни до регламенту, щоб оптимізувати саме сесійну роботу.