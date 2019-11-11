Спирт, бурштин та гральний бізнес: Стефанчук озвучив нагальні законопроєкти для Ради
Про це заявив Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас цей тиждень за попереднім проєктом порядку денного є надзвичайно насиченим, але як представник Президента України я просив би все-таки віднайти можливість цього тижня - це і прохання до комітетів, де потрібно попрацювати, - внести до порядку денного питання, пов'язані з демонополізацією спиртової галузі (№2300), з відповідальністю за незаконне видобування бурштину, визначитися щодо питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і ті проєкти, які ми обіцяли нашим виборцям - це питання деофшоризації (№№ 1209 і 1210) також віднайти можливість їх внести в цей порядок денний, щоб ми мали можливість оперативно відреагувати на запити суспільства і допомогти не тільки правильно розподіляти бюджет, а й створити нові напрямки щодо його наповнення", - сказав Стефанчук.
Він також повідомив, що фракція "Слуга народу" активно працює над завершенням блоку проєктів законів, які стосуються народовладдя.
"Ви знаєте, це була основна обіцянка Президента України. Ми вийшли десь на сім-вісім законопроєктів, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив, народного вето на закони тощо. Я думаю, найближчим часом вони будуть внесені до зали", - спрогнозував Стефанчук.
За його словами, також завершується робота щодо змін до Конституції України, які стосуються децентралізації влади, і над окремою ініціативою, яка неодноразово обговорювалася з народними депутатами усіх фракцій - це зміни до регламенту, щоб оптимізувати саме сесійну роботу.