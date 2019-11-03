Укрспирт і Артемсіль: в управління Мінекономіки передали майже 500 агропідприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування кілька стратегічних підприємств.

Про це повідомив міністр Мінекономіки Тимофій Милованов у Facebook.

"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний фонд, Державна продовольча зернова корпорація України, Артемсіль, та Конярство України. Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", - написав Милованов.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Тернопільської області заявив, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.