Укрспирт і Артемсіль: в управління Мінекономіки передали майже 500 агропідприємств
Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування кілька стратегічних підприємств.
Про це повідомив міністр Мінекономіки Тимофій Милованов у Facebook.
"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний фонд, Державна продовольча зернова корпорація України, Артемсіль, та Конярство України. Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", - написав Милованов.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Тернопільської області заявив, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.