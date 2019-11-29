Мінекономіки звільнило керівників п’ятьох підприємств Укрспирту

Мінекономіки звільнило керівників п’ятьох підприємств Укрспирту

Укрінформ
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про звільнення п'яти керівників регіональних підприємств державного підприємства “Укрспирт”.

Про це міністр написав у Facebook.

“28 листопада за порушення порядку ведення виробничої діяльності на місцях звільнено керівників: Артемівського МПД (місце проведення діяльності — ред.), Липницького МПД, Новоборовицького МПД, Рава-Руського МПД. Сьогодні звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту”, - написав Милованов.

За його словами, наразі завершуються аудити в концерні та ДП “Укрспирт”, які свідчать про неприбутковість підприємств, які ще й завдають шкоди державі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

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У Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року.

Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ “Компанія Май Україна” та був заступником керівника ДП “Укрспирт”.

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1 листопада 2019 року Милованов поінформував про оголошення конкурсу на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть протягом 30 днів.

Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року, та повну лібералізацію експорту спирту з України.

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