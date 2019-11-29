Мінекономіки звільнило керівників п’ятьох підприємств Укрспирту

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про звільнення п'яти керівників регіональних підприємств державного підприємства “Укрспирт”.

Про це міністр написав у Facebook.

“28 листопада за порушення порядку ведення виробничої діяльності на місцях звільнено керівників: Артемівського МПД (місце проведення діяльності — ред.), Липницького МПД, Новоборовицького МПД, Рава-Руського МПД. Сьогодні звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту”, - написав Милованов.

За його словами, наразі завершуються аудити в концерні та ДП “Укрспирт”, які свідчать про неприбутковість підприємств, які ще й завдають шкоди державі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

У Мінекономіки повідомляли про намір провести аудит спиртових заводів в Україні до 1 грудня 2019 року.

Також керівник міністерства Тимофій Милованов наголошував, що ДП "Укрспирт" буде передане на приватизацію.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, радника міністра економіки з питань спиртової галузі, що раніше працював у ТОВ “Компанія Май Україна” та був заступником керівника ДП “Укрспирт”.

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1 листопада 2019 року Милованов поінформував про оголошення конкурсу на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть протягом 30 днів.

Верховна Рада 15 листопада підтримала у першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі (№2300). Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту, починаючи з 1 січня 2020 року, та повну лібералізацію експорту спирту з України.