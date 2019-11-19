Милованов назвав 43 держпідприємства, де змінили керівників

Кабінет міністрів України змінив керівництво 43 державних підприємств.

Перелік підприємств, де було змінено керівництво, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов оприлюднив у Facebook.

Більшість підприємств із цього переліку працюють у агропромисловій та харчовій галузі.

Зокрема, нове керівництво було призначено: на ДП "Укрхімтрансаміак", ДП "Укрспирт", ПАТ "Аграрний фонд", в Український державний фонд підтримки фермерських господарств, на ДП "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу"; ДНУ "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції", ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу", ДУ "Офіс з просування експорту України", ДП "Український інститут інтелектуальної власності", у державну організацію "Національний офіс інтелектуальної власності", ДП "Конярство України".

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Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Милованов повідомив, що міністерство економіки вже звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії А. Кожний випадок, за його словами, розглядається окремо за чіткими критеріями, рішення приймаються колегіально.