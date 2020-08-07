У КСУ втретє оскаржили закон про приватизацію Укррудпрому

До Конституційного Суду надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром".

Текст подання, яке направив народний депутат Максим Бужанський (фракція "Слуга народу"), оприлюднено на сайті Суду, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, автори подання просять визнати неконституційними закон "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром" від 9 квітня 2004 року № 1677-IV, а також розпорядження Кабміну "Про заходи щодо приватизації пакетів акцій підприємств ДАК "Укррудпром" від 27 травня 2004 року № 348-р.

У поданні зазначається, що до набрання чинності цього закону принципи порядку приватизації державної власності передбачали рівність всіх учасників, а привілеї були лише у трудових колективів підприємств, що приватизуються, і громадян України.

Водночас закон № 1677-IV надав привілеї інвесторам, обмеживши інших учасників цивільного обороту, які могли бути потенційними покупцями пакетів акцій підприємств "Укррудпрому", заявили автори подання. На їхню думку, це суперечать вимогам частини четвертої статті 21, частин першої, другої статті 13,24 Конституції.

Як повідомлялося, це вже третє оскарження у КС приватизації "Укррудпрому".

У травні 2019 року КС закрив провадження щодо приватизації об'єктів Державної акціонерної компанії "Укррудпром".

У 2005 році КС відмовив 62 депутатам у відкритті провадження щодо конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром".

У 2015 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння майном ДАК "Укррудпром".

Закон про особливості приватизацї "Укррудпром" був ухвалений ВР у 2004 році. Цим законом було визначено особливості приватизації пакетів акцій підприємств гірничо-збагачувального сектору, які були у власності державної акціонерної компанії "Укррудпром".

На той час "Укррудпром" володів контрольними та блокуючими пакетами майже всіх підприємств гірничо-збагачувальної промисловості за винятком Полтавського ГЗК та Запорізького залізорудного комбінату.

Покупцями підприємств "Укррудпрому" стали АТ "СКМ" Ріната Ахметова, група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і ТОВ "Смарт-груп" Вадима Новинського. Наразі переважною більшістю гірничорудних підприємств володіє група "Метінвест" і "Смарт-холдинг".

Законом про приватизацію "Укррудпром" передбачалося, що придбати контрольні або блокуючі пакети акцій цих підприємств могли лише особи, які вже володіли блокуючими пакетами акцій в одному з підприємств, що входили до "Укррудпрому". Цю вимогу закону і оскаржували у своїх поданнях народні депутати.