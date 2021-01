РНБО ввела санкції проти чотирьох компаній, одна з яких – інвестор «Мотор Січі»

Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та трьох розташованих у Китаї компаній. Під санкції потрапила також компанія з Британських Віргінських островів.

Такі дані містяться у додатках до указу Президента №29/2021, яким уведено в дію рішення РНБО від 28 січня «Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т», опублікованих у п’ятницю на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з додатком 1 до вказаного рішення РНБО, застосовано обмежувальні заходи терміном на три роки до громадянина Китайської Народної Республіки Ван Цзін, 24.12.1972 року народження.

Україна, зокрема, застосувала до Ван Цзін санкції у вигляді блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткового чи повного припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; повної заборони вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законом України “Про санкції”; відмови в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України; заборони здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Згідно з додатком 2 обмежувальні заходи також на три роки застосовано до компаній "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) та "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

До компаній застосовано:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

повну заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законом про санкції;

заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

заборону здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

Як повідомлялося, на початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді минулого року стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.