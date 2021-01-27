Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 13 російських авіакомпаній

Кабінет Міністрів ініціює запровадження санкцій проти 13 російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною на три роки.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив проєкт розпорядження «Про внесення пропозицій щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який передбачає внесення пропозиції у місячний термін до Ради національної безпеки та оборони щодо внесення змін до додатку рішення РНБО від 2 травня 2018 року про санкції та застосувати таку міру на три роки до 13 російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною.

«Застосування до визначеного кола авіаційних перевізників таких санкцій, як повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України стане дієвим заходом припинення порушень порядку використання повітряного простору України, оскільки цілеспрямовані санкції чинять максимально адресний вплив безпосередньо на об'єкт санкцій – визначене коло юридичних осіб, що несуть пряму відповідальність за вчинення міжнародних правопорушень», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту документа.

Кабмін запропонує РНБО застосувати трирічні санкції до юридичних осіб, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Санкції пропонується застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (п.Дорожний), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азімут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с.Столбіще, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан ), ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки), ФГБУ "Державна авіакомпанія" 223 льотний загін "Міноборони РФ (Щелково), ТОВ "Авіакомпанія "Побєда" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (Хімки), ФГУП "Державна корпорація по організаціі повітряного руху в Російській Федерації "(Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

Кабмін також ініціюватиме питання щодо додаткового застосування санкцій, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), до якої раніше вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.