«Ідеально для інтересів України»: в ОП прокоментували розмову Байдена з Путіним

Телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним за своєю наповненістю виглядає ідеально для інтересів України і показує, що шанс Росії на мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом - повне припинення агресивної політики.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

На його думку, телефонна розмова між Байденом і Путіним - це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося до світовогу порядку з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю щодо тих, хто порушує правила.

"І хоча формальна причина розмови стосувалася теми стратегічного роззброєння, її наповнення було, м'яко кажучи, набагато більш широким і об'ємним і виглядає ідеально для інтересів України", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Байден не просто підтвердив ключову позицію про безумовну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, але поставив питання підтримки нашого суверенітету фактично першим - у контексті загальновідомих загроз і ризиків з боку Росії проти правил і цінностей цивілізованого світу.

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"Це означає, що у Росії є тільки один шанс на хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом - повне припинення агресивної політики Росії. І найперше в цьому - припинення агресії проти України, повернення Росією всіх наших тимчасово окупованих територій, відмова від підтримки різних незаконних збройних бандформувань ", - упевнений радник керівника ОП.

За його словами, президент Байден акцентував це дуже чітко, предметно і системно.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у вівторок провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши в числі інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.