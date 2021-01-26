Байден обговорив із генсеком НАТО виклики безпеці з боку Росії

Президент США Джо Байден обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом шляхи реагування на спільні виклики безпеці, в тому числі з боку Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

«Президент (Байден – ред.) подякував генеральному секретарю за його непохитне керівництво Альянсом та висловив намір продовжити консультації й роботу із союзниками по всьому спектру спільних проблем у сфері безпеки, включаючи Афганістан, Ірак та Росію», - зазначається в документі.

При цьому вказується, що Байден підтвердив прихильність Сполучених Штатів статті 5 Статуту НАТО, яка визначає колективний принцип оборони. Президент також підтвердив наміри й надалі зміцнювати трансатлантичну безпеку.

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Серед іншого, глава Білого дому підкреслив важливість спільного реагування новим загрозам, зокрема, кліматичним змінам та глобальній безпеці у сфері охорони здоров'я.

Як повідомлялося, цього тижня новий президент США Джо Байден проводить перші телефонні переговори з лідерами інших країн та міжнародних організацій.

Фото: Brian Snyder