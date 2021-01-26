Байден заявив Путіну про тверду підтримку України з боку США

Президент США Джо Байден у вівторок провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши серед інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.

Про це сказала в вівторок речниця Білого дому Джен Псакі під час щоденного брифінгу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Він (президент Байден – ред.) телефонував президенту Путіну сьогодні в другій половині дня з наміром обговорити нашу готовність продовжити договір СНО-ІІІ на п’ять років, а також підтвердити рішучу підтримку суверенітету України на тлі триваючої російської агресії»,- зауважила представниця Білого дому.

Вона також зазначила, що Байден у розмові з кремлівським лідером порушив питання про хакерську атаку з боку РФ на федеральні установи США та бізнес-компанії через програмне забезпечення SolarWinds. Крім того, американський президент нагадав про те, як росіяни пропонували винагороду афганським силам за вбивства військових США, втручалися в вибори 2020 року, отруїли опозиціонера Олексія Навального та переслідували мирні протести в Росії.

"Його намір також полягав у тому, щоби чітко заявити, що Сполучені Штати твердо захищатимуть наші національні інтереси у відповідь на зловмисні дії Росії", - додала Джен Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден та ключові фігури в його адміністрації неодноразово висловлювали підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії на східному фланзі Європи.