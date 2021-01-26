Байден вважає Nord Stream 2 поганою угодою для Європи – Білий дім

Президент США Джо Байден вважає поганою угодою для Європи російський проєкт газопроводу Nord Stream 2 та говоритиме про це з європейськими союзниками.

Таку позицію висловила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент продовжує вважати, що Nord Stream 2 – це погана угода для Європи», - підкреслила представниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що попередня адміністрація ввела нові санкції проти учасників будівництва газопроводу відповідно до Закону про фінансування національної оборони (NDAA- 2021). Псакі також зауважила, що нова адміністрація ще раз розгляне ці заходи.

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«Отже, він (президент Байден – ред.) очікує продовження консультацій з нашими європейськими партнерами з цього питання»,- зазначила речниця Білого дому.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Конгрес США ухвалив законопроєкт з оборонним бюджетом NDAA-2021. Документ передбачав, зокрема, санкції проти Nord Stream 2, а також інші обмеження проти РФ. Дональд Трамп наклав вето на законопроєкт, однак пізніше Конгрес шляхом голосування подолав ці обмеження президента США.