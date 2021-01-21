Європарламент вимагає зупинки Nord Stream 2 через арешт Навального

Європарламент більшістю голосів прийняв резолюцію у зв’язку із арештом російського опозиціонера Олексія Навального, яка закликає ЄС та країни-члени до ґрунтовного перегляду стратегії відносин з Росією та до негайного зупинення проекту «Північний потік-2».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Європарламент… закликає ЄС та його країни-члени відпрацювати нову стратегію для відносин між ЄС і Росією, яка буде сконцентрована навколо підтримки громадянського суспільства, та сприятиме просуванню демократичних цінностей, верховенства права, фундаментальних свобод та прав людини; закликає ЄС та його країни-члени критично переглянути співробітництво з Росією на різних платформах зовнішньої політики та стосовно таких проектів як «Північний потік -2», завершення якого ЄС має зупинити негайно», - йдеться у документі.

Згадана резолюція, яка була ініційована ключовими політичними силами Європейського Парламенту, включаючи групи Європейської Народної Партії, Соціалістів і Демократів, Оновлення Європи, «Зелені — Європейський вільний альянс», та Європейських консерваторів та реформістів, прийнята більшістю голосів.

«За» прийняття документу проголосували 581 депутат, «проти» - 50, утрималися - 44 депутати.

Депутати рішуче засудили дії російської влади та закликали негайно звільнити російського опозиціонера.

«Європейський парламент... закликав до негайного та безумовного звільнення Олексія Навального та всіх осіб, затриманих у зв’язку із його поверненням в Росію, включаючи журналістів, членів його команди або громадян, які висловили йому підтримку…. Європарламент засуджує затримання Олексія Навального та його прихильників, як політично мотивовані репресії, що були спрямовані проти них російською владою, зокрема, з використанням судової системи», - йдеться у документі.

Європейські політики засудили також замах на життя Олексія Навального та висловили глибоке занепокоєння скороченням простору в Російській Федерації для політичної опозиції та громадянського суспільства.

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Як йдеться у документі, поведінка російської влади не відповідає її зобов’язанням в рамках членства в Раді Європі та в ОБСЄ, оскільки ці організації виступають за повагу та дотримання фундаментальних свобод, прав людини та за верховенство права. У цьому зв’язку депутати Європарламенту закликали Раду Європи і ОБСЄ здійснити необхідні заходи для оцінки виконання Російською Федерацією власних міжнародних зобов’язань.

«Європарламент розцінює спробу замаху на життя Олексія Навального та його негайний арешт після повернення в Росію як дії, що спрямовані на запобігання подальшим викриттям серйозних випадків корупції за участі режиму, та є частиною системних зусиль, щоб примусити замовкнути та знищити його, політичну опозицію, та інші опозиційні голосив країні, особливо з огляду на наступні парламентські вибори восени 2021 року», - йдеться у резолюції.

Депутати підтвердили, що Європейський Парламент продовжуватиме щільний моніторинг розвитку ситуації навколо Навального, стану його фізичного та ментального здоров’я, відповідальність за які повністю несе російська влада.

Члени Європарламенту вчергове засудили неодноразове використання Російською Федерацією хімічного нервово-паралітичної речовини проти громадян Росії, та нагадали, що використання хімічної зброї, за будь-яких обставин, з міжнародним злочином, відповідно до міжнародної Конвенції з хімічної зброї.

Європейські політики знову закликали російську владу надати Організації із заборони хімічної зброї повну інформацію щодо програми «Новічок», без подальших зволікань провести ретельне розслідування та притягнути до правової відповідальності осіб, які є причетними до злочину проти Навального. Вони також наголосили на необхідності проведення міжнародного розслідування у зв’язку із порушенням Росією зобов’язань у галузі заборони хімічної зброї.

«Європарламент… закликає раду ЄС зайняти активну позицію у цій справі та суттєво посилити обмежувальні заходи ЄС проти Росії, включаючи накладення санкцій на осіб та на установи, які були долучені до рішення арештувати та засудити Олексія Навального до ув’язнення…. ЄС має накласти додаткові цільові санкції відповідно до Глобального санкційного режиму ЄС за порушення прав людини проти всіх осіб, які були долучені або несуть пряму відповідальність за атаки проти Олексія Навального», - йдеться у резолюції.

Депутати окремо звернули увагу на необхідність запровадження санкцій проти російських олігархів, які підтримують режим, на найближче оточення Володимира Путіна та на російських пропагандистів, які мають власність на території Європейського Союзу та використовують свободу пересування у країнах Євросоюзу, причому такі санкції мають також поширюватися на членів їхніх родин.

Як зазначається, Європейський Союз має дотримуватися політики, за якою жодни російські статки невідомого походження не можуть вітатися на території ЄС.

Депутати закликали уряд та парламент Росії переглянути зміст виборчого законодавства та законодавчі положення щодо «іноземних агентів» та «небажаних організацій» з метою сприяти плюралізму та проведенню вільних та справедливих виборів.

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Європейські політики також відзначили необхідність координації позицій країн ЄС стосовно Росії та на їх здатності говорити одним голосом у двосторонньому та багатосторонньому форматах таких відносин.

Також відзначається, що ЄС має скористатися перевагами, які виходять із змін у Адміністрації США, щоб зміцнити трансатлантичну єдність та поєднати зусилля із захисту демократії та фундаментальних свобод проти утисків з боку авторитарних режимів.

«Європейський Парламент стоїть поряд із народом Росії у його боротьбі за фундаментальні свободи, права людини та демократію», - наголошується в ухваленій резолюції Європейського Парламенту.

Європарламент доручив Президенту ЄС передати цю резолюцію європейським інституціям та країнам-членам, Раді Європи, ОБСЄ, а також президенту, уряду та парламенту Російської Федерації.

Як повідомлялося, 19 січня під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі депутати провели слухання стосовно арешту російського опозиційного політика Олексія Навального 17 січня, відразу після його повернення в Росію з Німеччини, де політик проходив лікування після отруєння бойовою хімічною речовиною в Томську. У відділку поліції підмосковного міста Хімки відбувся «суд» над російським опозиціонером, який ув’язнив його на 30 діб.