У разі запуску Nord Stream 2 Україна втрачатиме $1,5 мільярда на рік – Мінфін
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю виданню DER STANDARD заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Міністр зазначив, що внаслідок запуску газопроводу "Північний потік-2" Україна втратить свої транзитні можливості, її інфраструктура буде простоювати.
"Це втрата ресурсів та втрата робочих місць – загалом приблизно 1,5 мільярда доларів на рік", - сказав Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 км, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.
Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.