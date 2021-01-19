США ввели санкції проти Росії через Nord Stream 2

Мінфін США оголосив санкції проти трьох російських суден та двох компаній з РФ, залучених до будівництва окремої ділянки газопроводу «Північний потік - 2», а також до підтримки нелегітимного режиму Мадуро у Венесуелі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського відомства, оприлюдненому у вівторок, передає Укрінформ.

Так, санкції вводяться проти судна «Фортуна», призначеного для укладання труб на дні моря, та компанії КВИ-РУС, яка володіє цим судном. Обмеження введені на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом введення санкцій через їхню учать у проєкті «Північний потік-2».

Крім того, американський мінфін запровадив обмеження проти російських танкерів «Максим Горький» та Sierra, а також російської компанії Rustanker LLC. У офіційному повідомленні позначено, що ці санкції пов’язані з підтримкою бізнесу нелегітимного режиму у Венесуелі.

Як повідомлялося, США докладають послідовних зусиль для блокування російського проєкту газопроводу «Північний потік-2». У Вашингтоні, зокрема, наголошують, що цей газогін переслідує геополітичні цілі Кремля та серйозно загрожує енергетичній безпеці Європи.