Україна вітає санкції США проти російського трубоукладача, який будує Nord Stream 2

Україна вітає запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS, спрямованих на протидію "Північному потоку-2".

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері Міністерство закордонних справ.

"Україна вітає новий крок США на протидію Північному потоку-2. Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США задля захисту енергетичної незалежності України та Європи загалом", - зазначили у зовнішньпоолітичному відомстві.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Сполучені Штати Америки ухвалили законодавство, яке передбачає санкції для будь-якого судна, яке будує трубопровід «Північний потік-2». Завдяки американським санкціям його будівництво було призупинено. Втім, російська сторона за згоди німецької сторони поновила роботи власними силами, використовуючи трубопровідне судно "Фортуна". Газогін довжиною 1200 км і вартістю майже 9,5 млрд євро побудований на 94%. Сполучені Штати виступають проти проєкту, стверджуючи, що він зміцнить владу Кремля на європейському енергетичному ринку, водночас підриваючи безпеку та економіку України.