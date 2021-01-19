У Берліні «із жалем» сприйняли нові санкції Штатів проти Nord Stream 2 - ЗМІ

Уряд Німеччини зреагував на повідомлення США про намір ввести санкції проти російського судна, яке має прокладати труби газогону Nord Stream 2.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство економіки ФРН.

«Ми з жалем приймаємо це повідомлення до відома», - наводить агентство слова представника мінекономіки Німеччини.

Зазначається, що обмеження США, які запроваджуються на підставі Акту протидії противникам Америки через санкції (CAATSA), мають набути чинності в вівторок. Як уточнюється, санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля «Фортуна» та його власника компанії KVT-RUS.

Згідно з даними про розташування суден на сайті Refinitiv, «Фортуна» наразі перебуває на якорі в Балтійському морі поблизу міста Росток на півночі Німеччини. Офіційний представник посольства США в Берліні вже заявив, що американська сторона продовжить уживати «всіх необхідних та відповідних заходів» для запобігання будівництву Nord Stream 2.

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Як повідомлялося, прокладання цього газогону по дну Балтійського моря вже завершено на 94%. Після відмови швейцарської компанії Allseas наприкінці 2019 року використовувати її судно для прокладання труб, російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами.