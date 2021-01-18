Екоактивістам вдалося призупинити роботи з добудови Nord Stream 2

Це сталося внаслідок суперечки з Німецьким союзом охорони природи та біорізноманіття (NABU) та екологічною організацією «Німецька допомога навколишньому середовищу» (DUH), повідомляє видання Spiegel.

«Суперечності мають призупиняючий ефект, тому дозвіл, який стосується німецьких вод, тимчасово втрачає силу», - інформує ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральне відомство з питань судноплавства і гідрографії ФРН видало дозвіл на продовження будівництва газогону «Північний потік-2» 15 січня. BSH надало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на прокладку труб у німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) у період з кінця вересня до кінця травня. Цей дозвіл розширив тимчасові рамки виданого раніше дозволу на рік (раніше для кораблів з якірним позиціонуванням будівництво дозволялось вести, з травня по вересень, згідно з новим дозволом – також з вересня по травень). Але при цьому дозвіл BSH передбачає максимальні строки будівництва в 30 днів з 14-денними перервами на період з січня по травень.

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Того ж дня, екологічні організації заявили, що будуть оскаржувати це рішення, оскільки не погодились з висновками чиновників, що вплив будівельних робіт на захист перелітних птахів «буде досить незначним».

В іншій статті Spiegel пише про те, що екологічні організації завдають також удару по Фонду захисту клімату, який терміново створили в федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія з метою виведення підприємств-учасників проєкту з-під санкцій США. Профіль Фонду передбачає залучення природоохоронних організацій (два місця в опікунській раді), але вони одна за одною відмовляються брати участь у роботі новоствореної структури.

«Я не можу підтримати або легітимізувати фонд захисту клімату, який повинен створювати інфраструктуру, що шкодить клімату», - заявила, зокрема, голова «Ради з питань навколишнього середовища та сталого розвитку» з Мекленбурга-Передньої Померанії, активістка руху Fridays for Future Терезія Кроне.

До цього з подібними заявами виступили низка представників інших екологічних асоціацій.

Видання Handelsblatt зі свого боку інформує, що американська сторона повідомила федеральний уряд Німеччини та інших європейських партнерів у понеділок про те, що уряд США введе у санкції проти російського корабля «Фортуна» та його власника, російської компанії KVT-RUS. «Це перший випадок, коли США не лише погрожують, але фактично вводять санкції проти «Північного потоку-2», - йдеться у статті. Підставою рішення є Закон про протидію американським законам шляхом санкцій (CAATSA), схвалений Конгресом США.

«Ми будемо продовжувати вживати всіх необхідних та відповідних заходів для запобігання «Північному потоку-2», - заявив речник посольства США в Берліні. Уряд США сподівається, «що Німеччина перегляне свою позицію щодо газопроводу.

Між тим у понеділок речник федерального уряду вчергове заявив, що ставлення офіційного Берліну до проєкту не змінилось, і що німецька сторона засуджує екстратериторіальні санкції США проти німецьких і європейських компаній.

Як повідомлялося, 94% спірного трубопроводу по дну Балтійського моря вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях: з них близько 120 км у данських та близько 30 км у німецьких водах. Після відмови швейцарської компанії Allseas продовжувати використовувати її корабель-трубопрокладник наприкінці 2019 року, російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами.