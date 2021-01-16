Швейцарська страхова фірма вийшла з Nord Stream 2

Швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання страхових послуг, пов'язаних із газопроводом «Північний потік-2», через загрозу можливих санкцій США.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з планами швейцарської компанії, передає Укрінформ.

«Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво суперечливого газопроводу Росія – Німеччина. Компанія може потенційно стати об'єктом нового раунду санкцій, які каратимуть тих, хто забезпечує технічну сертифікацію та страхування проєкту», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з «Північного потоку – 2». Раніше такий же крок зробили норвезька Det Norske Veritas Holding AS і данська інженерна компанія Ramboll.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року Конгрес США ухвалив законопроєкт NDAA-2021 про фінансування національної оборони Сполучених Штатів. Документ передбачав, зокрема, санкції проти «Північного потоку – 2», а також інші обмеження проти РФ. Дональд Трамп наклав вето на законопроєкт, однак пізніше Конгрес шляхом голосування подолав ці обмеження президента США.