У Німеччині на будівництво Nord Stream 2 видали додатковий дозвіл
Про це повідомляється на сайті відомства, передає кореспондент Укрінформу.
«BSH надало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на прокладку труб для завершення будівництва газопроводу «Північний потік 2» в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період з кінця вересня до кінця травня», - йдеться у пресрелізі.
У липні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на зміну затвердженого у 2018 році дозволу на прокладання трубопроводів. Заявка стосується затвердження нового часового вікна для прокладання трубопроводів судном, що знаходиться на якорі.
Це схвалення було необхідне, серед іншого, тому що швейцарська компанія Allseas вивела спеціальні кораблі, на які був виданий дозвіл на зимові місяці, наприкінці 2019 року після введення санкцій з боку США. Дозвіл, який виданий зараз, застосовується до судна якірного типу (яким є російське судно).
У відомстві зазначили, що вимога щодо нового часового вікна виникла через «непередбачувані затримки поза межами німецької ЕЕЗ».
BSH, яка є головним морським органом у ФРН, стверджує, що взяло при винесенні рішення до уваги думку влади, громадськості та природоохоронних асоціацій.
Утім, на рішення відомства може бути подана апеляція. Цим планують скористатися екологічні організації.
За даними російської енергетичної компанії «Газпром» як основного інвестора, 94% трубопроводу вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях: з них близько 120 км у данських та близько 30 км у німецьких водах. Схвалення BSH стосується цих близько 30 км на південь від датського острова Борнхольм.