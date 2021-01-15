У Німеччині на будівництво Nord Stream 2 видали додатковий дозвіл

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини (BSH) дозволило продовження будівництва газогону «Північний потік-2».

Про це повідомляється на сайті відомства, передає кореспондент Укрінформу.

«BSH надало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на прокладку труб для завершення будівництва газопроводу «Північний потік 2» в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період з кінця вересня до кінця травня», - йдеться у пресрелізі.

У липні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на зміну затвердженого у 2018 році дозволу на прокладання трубопроводів. Заявка стосується затвердження нового часового вікна для прокладання трубопроводів судном, що знаходиться на якорі.

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Це схвалення було необхідне, серед іншого, тому що швейцарська компанія Allseas вивела спеціальні кораблі, на які був виданий дозвіл на зимові місяці, наприкінці 2019 року після введення санкцій з боку США. Дозвіл, який виданий зараз, застосовується до судна якірного типу (яким є російське судно).

У відомстві зазначили, що вимога щодо нового часового вікна виникла через «непередбачувані затримки поза межами німецької ЕЕЗ».

BSH, яка є головним морським органом у ФРН, стверджує, що взяло при винесенні рішення до уваги думку влади, громадськості та природоохоронних асоціацій.

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Утім, на рішення відомства може бути подана апеляція. Цим планують скористатися екологічні організації.

За даними російської енергетичної компанії «Газпром» як основного інвестора, 94% трубопроводу вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях: з них близько 120 км у данських та близько 30 км у німецьких водах. Схвалення BSH стосується цих близько 30 км на південь від датського острова Борнхольм.