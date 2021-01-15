Оператор Nord Stream 2 відклав поновлення робіт у Балтійському морі

Оператор проєкту газопроводу «Північний потік-2» компанія Nord Stream 2 AG відклала поновлення робіт щодо завершення будівництва, які мали розпочатися 15 січня у Балтійському морі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Handelsblatt.

«Ми маємо дозвіл Данського енергетичного агентства розпочати роботу в п’ятницю. Але це не означає, що ми знову почнемо прокладати труби в п'ятницю», - заявив виданню представник Nord Stream 2 AG.

За його словами, необхідно «спочатку перевірити технічне обладнання». «Це має зайняти принаймні кілька днів. Тому ми не можемо назвати точну дату поновлення робіт з прокладання труб», - зауважив речник.

При цьому він припустив, що це може статися до кінця січня або на початку лютого.

Водночас експерти вважають основною причиною затримки не технічні питання, а намагання «полегшити взаєморозуміння із США, які санкціями борються з проєктом». Проте в самій компанії це заперечують.

Раніше глава компанії Uniper Андреас Ширенбек припустив, що трубопровід усе ж буде добудований. «Ми вважаємо позитивним, що робота над першим напрямком у Німеччині зараз завершена і що робота в данських водах розпочнеться знову в найближчі кілька днів», сказав він.

Uniper поряд з австрійськими OMV, Wintershall, Royal Dutch Shell та французькою компанією Engie є одним із західних фінансових партнерів проєкту, вартість якого становить майже 10 мільярдів євро.

Тим часом Bloomberg з посиланням на джерела та графік робіт повідомляє, що будівництво однієї з двох гілок газогону "Північний потік-2" планується закінчити "у першій половині 2021 року" попри санкції США.

Згідно з графіком, роботи у данських водах мають поновити у другій половині січня та завершити до середини останнього тижня травня. Після цього трубоукладальна баржа має переміститися у води Німеччини, де працюватиме до червня.

Як повідомлялося, минулого тижня парламент німецької землі Мекленбург-Передня Померанія ухвалив створити земельний екологічний фонд, який може підтримати завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Фонд зможе придбати компоненти та обладнання, необхідні для добудови газопроводу, замість задіяних компаній і вивести їх таким чином з-під санкцій.

Газопровід, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому після американських санкцій будівництво «Північного потоку-2» було призупинено, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

У січні 2021 р. Державний департамент США повідомив європейським компаніям, які причетні до будівництва газопроводу «Північний потік-2», про ризик запровадження нових санкцій.