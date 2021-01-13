Ще одна компанія вийшла з проєкту Nord Stream 2 – ЗМІ

Ще один підрядник «Газпрому», датська компанія Ramboll, відмовився брати участь у добудові трубопроводу проекту «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

За даними співрозмовників датської газети Politiken, Ramboll вирішила вийти з проекту через ризик нових американських санкцій. Представник датської компанії від коментарів відмовився.

Як зазначається, на офіційному сайті «Північного потоку-2» зазначено, що Ramboll була екологічним консультантом проекту. Зокрема, компанія проводила дослідження впливу газопроводу на екологію і надавала звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

У листопаді минулого року з проекту вийшла норвезька компанія Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), яка працювала над газопроводом як сертификатор. Компанія вважає, що її діяльність з інспектування суден, які обслуговують «Північний потік-2», може потрапити під нові обмеження Держдепартаменту США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на цьому тижні Держдеп США опублікує звіт, в якому будуть вказані компанії, які допомагають добудовувати газопровід з Росії до Німеччини, і проти яких буде введено санкції.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід з Росії до Німеччини, протяжність якого перевищує 1 200 км, побудований на 94%. Рік тому через американські санкції будівництво «Північного потоку-2» було призупинено.

Росія відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю 2,6 км в особливій економічній зоні ФРН, повідомив оператор проекту Nord Stream 2 AG 28 грудня 2020 року.