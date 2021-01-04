Послідовна позиція США сприяла тому, що «Північний потік - 2» досі не побудований - Вітренко

Завдяки послідовній позиції США і запровадженню санкцій щодо будівництва "Північного потоку-2", проєкт досі не був реалізований.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго, про це сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Починаючи з 2017 року Україна активно співпрацює з Конгресом США в напрямку запровадження санкцій щодо будівництва Північного потоку-2, тому із задоволенням відзначаємо послідовність дій наших американських партнерів та прогрес у вирішенні таких принципових питань. Саме позиція США сприяла тому, що «Північний потік-2» досі не побудовано», - зазначив в.о. міністра.

Днями палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні та санкції за участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2» та «Турецький потік». Санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

"Міністерство енергетики України вдячне уряду США та його агенціям за постійну підтримку енергетичного сектору України та послідовну позицію Сполучених Штатів у підтримці України на шляху забезпечення власної енергетичної незалежності та регіону в цілому, що відображено у відповідному законі США "Про протидію супротивникам Америки через санкції", зазначили у Міненерго.

У відомстві запевнили, що націлені на поглиблення співпраці та стратегічного партнерства із США у сфері енергетики, що нині є одним із пріоритетів відносин України і США.

Міненерго також підкреслило, що Україна готова забезпечити повною мірою транспортування газу в необхідних обсягах до країн ЄС через ГТС України з найменшими витратами та мінімальним впливом на довкілля.

"Використання української ГТС є економічно обґрунтованим. Крім того, українська ГТС неодноразово доводила свою надійність, а держава демонструвала відповідальність у виконанні взятих на себе зобов’язань", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94 відсотки. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено.

Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН, повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG 28 грудня.