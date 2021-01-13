Вашингтон готує нові санкції проти Nord Stream 2 - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами співрозмовників, цього місяця Державний департамент США вже повідомив європейським компаніям, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкцій.
Очікується, що цього тижня Держдеп опублікує звіт, у якому будуть вказані компанії, які допомагають добудовувати газопровід із Росії до Німеччини.
Джерела також додають, що у списку можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроводу та перевіркою обладнання проєкту.
Так, страхова група Zurich Insurance Group є однією з компаній, яка може потрапити під санкції.
Як повідомляв Укрінформ, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено.
Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю 2,6 км в особливій економічній зоні ФРН, повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG 28 грудня 2020 р.