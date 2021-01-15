Берлін обговорюватиме питання Nord Stream 2 з новою адміністрацією США

Німецький уряд продовжуватиме вести переговори щодо санкцій щодо газогону «Північний потік-2» з новою адміністрацією США.

Про це заявив на брифінгу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вже перебуваємо в постійному обміні думками (щодо санкцій - ред.) з американським урядом і будемо, зрозуміло, продовжувати вести ці переговори з майбутнім американським урядом», - заявив Зайберт.

Він повторив принципову позицію Берліна, яка полягає в тому, що Німеччина принципово відкидає односторонні екстратериторіальні санкції проти своїх і європейських підприємців загалом.

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Як повідомлялося, газогін довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено, наразі підготовлені нові санкції. Кілька компаній уже відмовились від участі у проєкті, але російська сторона намагається самотужки завершити будівництво.